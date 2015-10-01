中国社会：广西柳城县发生17起快递包裹爆炸事件，已致七人死亡--新华视点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京10月1日 - 中国官方微博新华视点周三晚间报导，根据广西柳城县警方通报，9月30日在柳城县发生的17起包裹爆炸事件已致七人死亡，已排除暴恐案件的可能性，犯罪嫌疑人身份已确定。
报导援引广西柳州警方获悉，现已认定这是一起刑事案件，并已初步确定犯罪嫌疑人韦某某（男，33岁，柳城县大埔镇人）。目前，公安机关正在全力开展侦办工作。
从广西柳州警方了解到，柳城县爆炸案犯罪嫌疑人系雇佣他人以送递物件的方式实施犯罪。此外，从柳州邮政部门获悉，他们已对邮包加强安全检查，在10月3日前暂停派件。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”