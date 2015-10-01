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亚洲 | 2015年 10月 1日 星期四 12:28 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在亚洲市场走势观望，呈现看空信号

* 英镑/美元在亚洲市场走势观望

* 欧洲时段的风险以英国PMI数据为首

* 动量指标呈中性，五日、10日和20日移动均线下降，20日波林格区间扩大

* 空头型态确立，初步目标为1.5088，为4-6月涨势的61.8%回档位

* 纽约市场1.5107低点和伦敦市场1.5214高点为初步支撑位/阻力位

* 相关技术图表点选： (link.reuters.com/dak75w)

(完)

(编译 郑茵 审校 高琦)

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