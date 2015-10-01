《汇市简讯》英镑/美元在亚洲市场走势观望，呈现看空信号

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 英镑/美元在亚洲市场走势观望
* 欧洲时段的风险以英国PMI数据为首
* 动量指标呈中性，五日、10日和20日移动均线下降，20日波林格区间扩大
* 空头型态确立，初步目标为1.5088，为4-6月涨势的61.8%回档位
* 纽约市场1.5107低点和伦敦市场1.5214高点为初步支撑位/阻力位
* 相关技术图表点选： (link.reuters.com/dak75w)
(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”