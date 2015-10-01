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亚洲 | 2015年 10月 1日 星期四 17:36 BJT

台湾汇市：台币收盘小升，午后外商银反手买美元致升幅回吐

* 台币收盘小升，呈连二日收升格局
    * 外银先抛后补，台币午后升势瞬间反转
    * 预估明日实质交易区间暂看32.700-32.900

    路透台北10月1日 - 台币兑美元 周四收盘小升，连二日走扬。交易员表示，在
韩元大升及外商银行抛汇带动下，台币早盘劲升；惟午后外银反手大举买入美元，加上尾盘
央行推波助澜，削弱台币升值力道。
    
    他们指出，早盘因有一家外商银行进场大砍美元，带动其他外银加入抛汇行列，激励台
币进一步推升至32.700。但随着台币劲扬，海外无本金交割远期外汇(NDF)却纹风未动，美
元续呈溢价；午后外银态度瞬间反转，反手大买美元，使台币回吐升幅。
    
    〞下午很多家外商银行都在捉美金，老大也进来轧一脚，一瞬间方向就变了。〞一位大
型商银交易员说。
    
    一大型外汇银行交易员称，因外商银行大举抛汇，早盘台币在即期市场虽势如破竹、一
路劲扬，但海外NDF市场美元却仍强劲，显示海外仍看贬台币；午后一大型美系外银带头抢
买美元，欧系外银跟进，加上收盘前央行进场拉抬美元，台币升幅明显缩减。
    
    周四台币兑美元终场以33.080收盘，升值4.8分。韩元兑美元 收盘报1,176.3
，上日收在1,185.3。
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度与
上日几近相同。一个月美元/台币远汇 尾盘报32.879/32.921，上日收在33.07
0。 

    今日台币实质交易区间在32.700-32.863；上日交易区间在32.882-32.999。交易员预估
，明日台币实质交易区间暂看32.700-32.900。
    
    本周国际重要经济数据和事件：        
    
    10/1(四)：旧金山联储总裁威廉姆斯就经济前景发表演说；美国9月建筑支出/9月供应
管理协会(ISM)制造业指数；美国9月汽车销售年率。
  
    10/2(五)：中国金融市场休市；美国波士顿联储举行“宏观审慎货币政策”会议；美国
9月非农就业报告；美国9月ISM纽约企业活动指数、8月工厂订单。

 16:00            台币/美元    上日收盘  波动区间        开盘价   成交量   上日 
                       报价                                       亿美元  
 台北外汇经纪公      33.080      33.128   32.700-33.135  33.128     7.35   10.16
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      33.078      33.126   32.700-33.126  33.126     3.01    4.28
 司                                                                       
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            0.070/0.085          0.075/0.095
 美元/台币六个月期            0.070/0.095          0.070/0.100
 (完)
    
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 罗两莎; 审校 高洁如)

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