全球矿业：Barrick并未与纽蒙特矿业洽谈出售澳洲金矿股权事宜--顾问

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼10月1日 - Barrick Gold 的顾问、前任总裁Jim Gowans周四表示，该公司并未就出售澳洲Super Pit金矿半数股权事宜，与纽蒙特矿业(Newmont Mining) 进行洽谈。
全球最大矿产业者--Barrick Gold过去一年积极标售资产，以期削减债务，其中包括出脱Super Pit以外的所有澳洲矿产。
纽蒙特矿业执行长Gary Goldberg上周对路透表示，公司有意以合理的价格买进Barrick在澳洲Super Pit金矿的半数股权。(完) (编译 龚芳; 审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”