全球矿业：Barrick并未与纽蒙特矿业洽谈出售澳洲金矿股权事宜--顾问

路透悉尼10月1日 - Barrick Gold 的顾问、前任总裁Jim Gowans周四表示，该公司并未就出售澳洲Super Pit金矿半数股权事宜，与纽蒙特矿业(Newmont Mining) 进行洽谈。

全球最大矿产业者--Barrick Gold过去一年积极标售资产，以期削减债务，其中包括出脱Super Pit以外的所有澳洲矿产。

纽蒙特矿业执行长Gary Goldberg上周对路透表示，公司有意以合理的价格买进Barrick在澳洲Super Pit金矿的半数股权。(完) (编译 龚芳; 审校 王兴亚)