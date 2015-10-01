两岸关系：两岸事务首长会议将于10月中于大陆广东举行--陆委会

路透台北10月1日 - 台湾行政院大陆委员会周四表示，第四次两岸事务首长会议将于10月13-15日期间于大陆广东举行。陆委会主委夏立言也将赴广州市、东莞市进行访问。

陆委会指出，第四次两岸事务首长会议循例将就当前两岸关系整体发展、制度化协商及两岸关切的重要议题等进行讨论；目前刻就涉及其他主管机关的议题进行协调与讨论，后续列入会议的具体议题及可能成果尚待与陆方沟通后确认。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)