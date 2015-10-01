两岸关系：两岸事务首长会议将于10月中于大陆广东举行--陆委会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月1日 - 台湾行政院大陆委员会周四表示，第四次两岸事务首长会议将于10月13-15日期间于大陆广东举行。陆委会主委夏立言也将赴广州市、东莞市进行访问。
陆委会指出，第四次两岸事务首长会议循例将就当前两岸关系整体发展、制度化协商及两岸关切的重要议题等进行讨论；目前刻就涉及其他主管机关的议题进行协调与讨论，后续列入会议的具体议题及可能成果尚待与陆方沟通后确认。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”