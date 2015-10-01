韩国个股：LG电子称手机销售将从第四季开始有所改善

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透首尔10月1日 - 韩国消费性电子厂商LG电子 手机部门主管Cho Juno周四表示，预期手机部门的销售第四季开始将会有所改善，因公司推出新款设备。
他在最新V10智能手机的推出活动上对记者表示，公司将会利用这款高端设备及新款中低阶产品来提振市占率。
他不愿提供任何明确的目标。
LG将在10月8日于韩国开始销售V10智能手机。
V10手机配有两个前置相机，以及独立于5.7寸主萤幕的小型副萤幕，定价为799,700韩元(679.6美元)，较国内对手三星电子 8月推出的最低价Galaxy Note 5手机还要低了11%。
该公司并表示，其准备推出自家的手机支付服务，但不愿透露进一步细节。(完) (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”