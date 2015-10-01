更新版 1-台湾债市：五年券104/13殖利率弹至发行前交易新高，因台股大涨

* 五年新券殖利率创发行前交易新高 * 台股涨幅逾1%令空方卖压略现 * 明日104/12主要交投料在1.14-1.19% (新增细节及交易员评论) 路透台北10月1日 - 台湾五年公债104/13 发行前交易殖利率周四大幅收升 ，创发行前交易期间新高。交易员表示，随着台股涨幅扩大逾1%，引发部分债市空方卖压略 现，五年券殖利率迅速弹升，牵动10年券跟进收高，惟交投略显清淡，后续关注终端买盘何 时进场。 交易员统计显示。五年与10年公债间的利差缩小至32.6基点，创2013年中以来的新低。 他们认为，今日104/13殖利率窜高带动10年券104/12殖利率攀升至一周新高，短线因104/13 正值发行前交易期间对空方操作较为有利，且台股若持续探高，恐令台债续中性偏空整理。 〞现在手拉得很紧，千万不能松，(筹码)松动就很麻烦。〞一位大型民营银行台债交 易员说。 今日五年券104/13殖利率收在日高的0.8500%，创九月底发行前交易以来盘中新高。不 过成交量仅9亿台币。10年债104/12期 殖利率也收创一周高位，前高为9月24日 的1.19%。 前述民营银行台债交易员称，今早公布的中、日、台等亚太地区PMI数据皆有好转，此 消息引领亚洲股市全面齐扬。随着台股涨幅扩大且台债买气缺乏，五年券104/9及10年券104 /12期殖利率同步走高，短线台债略现压力料偏空盘整。 台湾股市 周四随亚股收升1.4%，之前日经/Markit制造业9月采购经理人指数(PM I)虽自上月回升，但仍显示制造业景气续弱。 稍早公布的中国宏观经济先行指 标--9月官方制造业采购经理人指数(PMI)为49.8%，比上月微升0.1个百分点，连续两个月回 落后出现微幅回升。 交易员预估，明日10年公债104/12期殖利率主要区间暂看在1.14-1.19%；五年公债104/ 13期发行前交易殖利率主要区间则估在0.83-0.88%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +5.00 0.8500% 0.8200-0.8500%* 9.00 10 104/12 +3.45 1.1760% 1.1350-1.1768% 86.00 *表该券发行前交易以来高位。 此外，美国公债价格周三下跌，因美国股市受对经济信心增强提振上涨，此前公布的数 据表明，美国民间雇主增加了20万个就业岗位。在纽约午后交易中，10年期公债US10YT=RR 收益率报2.055%，高于周二尾盘的2.05%。 本周余日国际重要经济数据和事件： 10/1(四)：旧金山联储总裁威廉姆斯就经济前景发表演说；美国9月建筑支出/9月供应 管理协会(ISM)制造业指数；美国9月汽车销售年率； 10/2(五)：中国金融市场休市；美国波士顿联储举行“宏观审慎货币政策”会议；美国 9月非农就业报告；美国9月ISM纽约企业活动指数、8月工厂订单。 30 104/11 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/12 1.1760 5 104/9 0.8325 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜 审校 高洁如)