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亚洲 | 2015年 10月 1日 星期四 15:03 BJT

更新版 1-台湾债市：五年券104/13殖利率弹至发行前交易新高，因台股大涨

* 五年新券殖利率创发行前交易新高
    * 台股涨幅逾1%令空方卖压略现
    * 明日104/12主要交投料在1.14-1.19%

 (新增细节及交易员评论)
    路透台北10月1日 - 台湾五年公债104/13 发行前交易殖利率周四大幅收升
，创发行前交易期间新高。交易员表示，随着台股涨幅扩大逾1%，引发部分债市空方卖压略
现，五年券殖利率迅速弹升，牵动10年券跟进收高，惟交投略显清淡，后续关注终端买盘何
时进场。
    
    交易员统计显示。五年与10年公债间的利差缩小至32.6基点，创2013年中以来的新低。
他们认为，今日104/13殖利率窜高带动10年券104/12殖利率攀升至一周新高，短线因104/13
正值发行前交易期间对空方操作较为有利，且台股若持续探高，恐令台债续中性偏空整理。
        
     〞现在手拉得很紧，千万不能松，(筹码)松动就很麻烦。〞一位大型民营银行台债交
易员说。
        
    今日五年券104/13殖利率收在日高的0.8500%，创九月底发行前交易以来盘中新高。不
过成交量仅9亿台币。10年债104/12期 殖利率也收创一周高位，前高为9月24日
的1.19%。
    
    前述民营银行台债交易员称，今早公布的中、日、台等亚太地区PMI数据皆有好转，此
消息引领亚洲股市全面齐扬。随着台股涨幅扩大且台债买气缺乏，五年券104/9及10年券104
/12期殖利率同步走高，短线台债略现压力料偏空盘整。
    
    台湾股市 周四随亚股收升1.4%，之前日经/Markit制造业9月采购经理人指数(PM
I)虽自上月回升，但仍显示制造业景气续弱。 稍早公布的中国宏观经济先行指
标--9月官方制造业采购经理人指数(PMI)为49.8%，比上月微升0.1个百分点，连续两个月回
落后出现微幅回升。 

    交易员预估，明日10年公债104/12期殖利率主要区间暂看在1.14-1.19%；五年公债104/
13期发行前交易殖利率主要区间则估在0.83-0.88%。     
                 
      收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                
   5  104/13                   +5.00      0.8500%  0.8200-0.8500%*       9.00
  10  104/12                   +3.45      1.1760%   1.1350-1.1768%      86.00
    *表该券发行前交易以来高位。
    
    此外，美国公债价格周三下跌，因美国股市受对经济信心增强提振上涨，此前公布的数
据表明，美国民间雇主增加了20万个就业岗位。在纽约午后交易中，10年期公债US10YT=RR
收益率报2.055%，高于周二尾盘的2.05%。               
    
    本周余日国际重要经济数据和事件：           
    10/1(四)：旧金山联储总裁威廉姆斯就经济前景发表演说；美国9月建筑支出/9月供应
管理协会(ISM)制造业指数；美国9月汽车销售年率；
  
    10/2(五)：中国金融市场休市；美国波士顿联储举行“宏观审慎货币政策”会议；美国
9月非农就业报告；美国9月ISM纽约企业活动指数、8月工厂订单。
         30      104/11                      没有成交
         20       104/7                      没有成交
         10      104/12                        1.1760
          5       104/9                        0.8325
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)       

 (记者 詹静宜  审校 高洁如)

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