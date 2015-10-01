台湾股市：第三日收高，随国际股市续扬

路透台北10月1日 - 台湾股市周四第三日收高。分析师表示，因昨晚欧美股市上扬带动台股随亚洲股市续扬，大盘收复5日均线反压。

台湾加权股价指数 收升1.40%报8,295.94点；今日成交初值 为876.22亿台币，上交易日修正后为1,056.83亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，国际股市反弹，且昨日外资在期货加码多单至2万口以上，使得大盘对利空消息钝化，相对强弱指标(RSI)回到50以上的多方区，有利后续指数上扬。

〞短线有机会往8,392点季线叩关。〞他说。

不过简伯仪也提醒，大盘量能不足，无法形成有效的攻击量，若后市未能扩大，量价背离的疑虑将升温。

美国股市周三大幅收高，因投资者从遭到重创的股票中趁低吸纳且生物科技类指数反弹。不过，本季美股录得2011年来表现最差的一季。

本地时间13:51，MSCI亚太明晟指数 上涨1.03%。(完)

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