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亚洲 | 2015年 10月 1日 星期四 14:10 BJT

《全球汇市》美元持坚，但美国非农报告出炉前涨势料有限

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1140 1.1176 -0.32 -7.91 1.2097

美元/日圆 120.16 119.84 0.27 0.59 119.68

欧元/日圆 133.86 133.93 -0.05 -7.82 144.78

美元/瑞郎 0.9768 0.9727 0.42 -1.74 0.9941

英镑/美元 1.5128 1.5127 0.01 -2.86 1.5573

美元/加元 1.3301 1.3312 -0.08 14.49 1.1618

澳元/美元 0.7050 0.7017 0.47 -13.69 0.8168

新西兰元/美元 0.6404 0.6393 0.17 -17.87 0.7797

澳元/日圆 84.710 84.090 0.74 -13.32 97.750

新西兰元/日圆 76.950 76.610 0.44 -17.70 93.310

英镑/日圆 181.78 181.28 0.28 -2.18 186.38

澳元/新西兰元 1.1007 1.0969 0.35 5.14 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚/戴素萍/张明钧/张若琪; 审校 张涛/王丽鑫/高琦)
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