《全球汇市》美元持坚，但美国非农报告出炉前涨势料有限

亚洲金融：菲律宾决策者对美联储升息担忧不以为然
路透日本横滨5月5日 - 菲律宾决策者周五对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息可能引发资本外流，从而扰乱亚洲经济的担忧不以为然。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1140 1.1176 -0.32 -7.91 1.2097
美元/日圆 120.16 119.84 0.27 0.59 119.68
欧元/日圆 133.86 133.93 -0.05 -7.82 144.78
美元/瑞郎 0.9768 0.9727 0.42 -1.74 0.9941
英镑/美元 1.5128 1.5127 0.01 -2.86 1.5573
美元/加元 1.3301 1.3312 -0.08 14.49 1.1618
澳元/美元 0.7050 0.7017 0.47 -13.69 0.8168
新西兰元/美元 0.6404 0.6393 0.17 -17.87 0.7797
澳元/日圆 84.710 84.090 0.74 -13.32 97.750
新西兰元/日圆 76.950 76.610 0.44 -17.70 93.310
英镑/日圆 181.78 181.28 0.28 -2.18 186.38
澳元/新西兰元 1.1007 1.0969 0.35 5.14 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 王兴亚/戴素萍/张明钧/张若琪; 审校 张涛/王丽鑫/高琦)
路透日本横滨5月5日 - 菲律宾决策者周五对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息可能引发资本外流，从而扰乱亚洲经济的担忧不以为然。
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2pfWH9f 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2p3Atey 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com
* 人民币收贬至近一月新低 * 早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量 * 午后客盘购汇增强，大行适度提供美元流动性 * 市场关注周日法国大选 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月 新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘 购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。 他们并指出，近期不管是监管层压缩市场波动区间，还是过滤部分中间价，亦或是离岸 市场不时抽紧人民币流动性，包括在实操层面仍强调购汇的真实性审查等，这一系列举措共 同帮助市场稳定预期，并将继续接受来自美联储后续加息预期的考验。市场关注本周日法国 大选对欧元的影响。 “今天购汇特别强，可能是企业客户购汇，汇价重回6.9了，离岸也跌了不少。”一中 资行交易员称，“不过短期汇价不会大动的。” 亦有外资行交易员称，当前汇价横盘走势也印证了监管层说的人民币没有大幅贬值的空 间，对美元相对稳定，市场的揣测和反应也会相对小一些。