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亚洲 | 2015年 10月 1日 星期四 13:59 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：中国PMI数据略好于部分人预期，提振风险胃纳

0546GMT

* 澳元/美元涨0.60%，美元/日圆涨0.31%，欧元/美元跌0.32%，美元/韩元跌0.68%

* 日股日经指数涨2.45%，标普股指期货涨0.79%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.14%，美国10年期公债收益率报2.0632%

* 日本数据央行短观显示第三季大型制造业者信心恶化，未来料进一步下滑

* 中国9月制造业PMI仍在荣枯线下方，第三季GDP破七风险增加 (完)

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(编译 张若琪 审校 王兴亚)

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