日本股市：从容面对中国PMI数据，新季度强势开局

软银 涨2.8%，该公司之前宣布，已牵头对美国金融科技初创企业SoFi投资10亿美元。SoFi的主要业务是学生贷款再融资。

汽车类股表现好于大盘，因中国在2015年10月1日至2016年12月31日期间，对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策。

丰田汽车 股价涨2.6%；瑞士信贷银行将日产汽车 的股票评级从中性上调至表现优于大盘，该股上涨5.1%。

东证股价指数的房地产分类指数 涨4.8%，市场参与者表示，这受益于对日本央行进一步放松政策的预期。日本央行10月7日将召开政策会议。

东证股价指数 收盘涨2.2%至1,442.74点，33个分类指数中有31个上涨。