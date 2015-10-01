日本股市：从容面对中国PMI数据，新季度强势开局

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
软银 涨2.8%，该公司之前宣布，已牵头对美国金融科技初创企业SoFi投资10亿美元。SoFi的主要业务是学生贷款再融资。
汽车类股表现好于大盘，因中国在2015年10月1日至2016年12月31日期间，对购买1.6升及以下排量乘用车实施减半征收车辆购置税的优惠政策。
丰田汽车 股价涨2.6%；瑞士信贷银行将日产汽车 的股票评级从中性上调至表现优于大盘，该股上涨5.1%。
东证股价指数的房地产分类指数 涨4.8%，市场参与者表示，这受益于对日本央行进一步放松政策的预期。日本央行10月7日将召开政策会议。
东证股价指数 收盘涨2.2%至1,442.74点，33个分类指数中有31个上涨。
JPX-日经400指数 收涨2.3%至12,919.07点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”