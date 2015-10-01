国际油市：油价微升，因需求料已增长但亚洲经济放缓阻碍涨势

交易员称，油市再次出现政治风险溢价，因俄罗斯和美国均对叙利亚武装分子发动打击，但彼此却没有配合，引发对双方偶然发生冲突的担忧。

美国市场受到飓风影响，国家飓风中心(U.S. National Hurricane Center)称，飓风华金(Joaquin)在大西洋上增强，有可能成长为强风暴，不过天气预报模型并没有就其是否在美国登陆达成一致。

0638GMT，西德克萨斯中质油(WTI)期货 报每桶45.69美元，较上日结算价上涨0.60美元。布兰特原油期货 报每桶48.82美元，上涨0.45美元。

随着中国国庆长假开始，亚洲交易时段的流动性变得有限。

尽管原油期货走强，但实货市场却在走软，因对亚洲经济放缓感到担忧。

交易商周四表示，亚洲实货指标迪拜原油9月均价为每桶45.375美元，是2009年2月以来最低。(完)

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