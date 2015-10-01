美联储副主席杜德利周三表示，当美联储最终开始收缩其4.5万亿规模的资产负债表时，将尽力把对市场的影响最小化。他表示，美联储将以不对市场功能产生“大影响”的方式削减投资组合。过去几年美联储大举买入公债和抵押债券，以刺激经济增长。