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亚洲 | 2015年 10月 1日 星期四 15:22 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1144 1.1176 -0.29 -7.88 1.2097

美元/日圆 120.13 119.84 0.24 0.56 119.68

欧元/日圆 133.88 133.94 -0.04 -7.81 144.77

美元/瑞郎 0.9772 0.9727 0.46 -1.70 0.9941

英镑/美元 1.5118 1.5127 -0.06 -2.92 1.5573

美元/加元 1.3272 1.3312 -0.30 14.24 1.1618

澳元/美元 0.7054 0.7017 0.53 -13.64 0.8168

新西兰元/美元 0.6404 0.6393 0.17 -17.87 0.7797

欧元/瑞郎 1.0891 1.0880 0.10 -9.44 1.2026

欧元/英镑 0.7369 0.7385 -0.22 -4.98 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3531 9.3531 0.00 -0.59 9.4688

美元/挪威克朗 8.4935 8.5135 -0.23 13.67 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王洋/李春喜; 审校 张明钧)

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