台湾金融：推动金融科技创新将创造相关产业产值达千亿台币--金管会

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月1日 - 台湾金管会周四称，积极推动金融科技创新，目标促成银行、证券及期货、保险等金融行业投资金融科技事业及公司达50亿台币，并促成30家金融科技新创公司成立，预计带动金融、资讯科技关联产业产值千亿台币。
金管会主委曾铭宗今日赴行政院会报告推动金融科技创新措施时做出以上表述。
他于会中并指出，未来推动措施包括成立金融科技办公室、邀集业界、学者专家及相关单位代表组成谘询委员会、成立相关推动基金，用于推动金融科技新创事业发展，并利用大数据资料库，提供新创公司技术与顾问服务。
行政院长毛治国听取金管会报告后指示，金管会持续注意未来金融科技发展情形，并与相关单位通力合作，扶植新创事业，协助业者有效运用科技。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”