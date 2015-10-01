台湾金融：推动金融科技创新将创造相关产业产值达千亿台币--金管会

路透台北10月1日 - 台湾金管会周四称，积极推动金融科技创新，目标促成银行、证券及期货、保险等金融行业投资金融科技事业及公司达50亿台币，并促成30家金融科技新创公司成立，预计带动金融、资讯科技关联产业产值千亿台币。

金管会主委曾铭宗今日赴行政院会报告推动金融科技创新措施时做出以上表述。

他于会中并指出，未来推动措施包括成立金融科技办公室、邀集业界、学者专家及相关单位代表组成谘询委员会、成立相关推动基金，用于推动金融科技新创事业发展，并利用大数据资料库，提供新创公司技术与顾问服务。