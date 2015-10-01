日本债市：公债价格全线上涨，此前10年期公债标售结果良好

指标10年期日本公债收益率(殖利率)下跌1.5个基点至0.330%，盘中一度升至0.340%。

超长期公债方面，20年期公债收益率 下跌两个基点至1.105%，30年期公债收益率 跌1.5个基点至1.380%，盘中最高曾分别升至1.120%和1.390%。

10年期日本公债期货 收盘上涨0.17点至148.33。

备受关注的日本央行短观调查发出的信号喜忧参半，但未对日本公债产生太大影响。调查报告显示，该国大型制造业者的信心出现恶化，令一些人预计该行可能会推出进一步的刺激措施。

但服务业景气判断指数连续第四个季度上升，并创下20多年来的最高水准。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.005% -1.0 0.015%

五年期公债 0.050% -1.0 0.060%

10年期公债 0.330% -1.5 0.345%

20年期公债 1.105% -2.0 1.125%

30年期公债 1.380% -1.5 1.395%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.33 +0.17 148.16

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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