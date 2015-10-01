日本债市：公债价格全线上涨，此前10年期公债标售结果良好

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
指标10年期日本公债收益率(殖利率)下跌1.5个基点至0.330%，盘中一度升至0.340%。
超长期公债方面，20年期公债收益率 下跌两个基点至1.105%，30年期公债收益率 跌1.5个基点至1.380%，盘中最高曾分别升至1.120%和1.390%。
10年期日本公债期货 收盘上涨0.17点至148.33。
备受关注的日本央行短观调查发出的信号喜忧参半，但未对日本公债产生太大影响。调查报告显示，该国大型制造业者的信心出现恶化，令一些人预计该行可能会推出进一步的刺激措施。
但服务业景气判断指数连续第四个季度上升，并创下20多年来的最高水准。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.005% -1.0 0.015%
五年期公债 0.050% -1.0 0.060%
10年期公债 0.330% -1.5 0.345%
20年期公债 1.105% -2.0 1.125%
30年期公债 1.380% -1.5 1.395%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.33 +0.17 148.16
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫/汪红英；审校 王洋/张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”