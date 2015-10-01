全球金市：金价跌至两周低点，受美国升息担忧拖累

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
周三数据显示，美国企业9月聘雇情况稳健，增加20万个就业岗位。尽管其它数据显示美国中西部地区制造业活动却意外下滑，投资者仍因就业数据而感到振奋，怀着年内升息的希望推高美元 。
“金价因乐观的美国经济数据而承压，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)的分析师表示，“ADP数据显示9月美国(非农)就业数据可能优于预期。”
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust黄金持仓周三增加0.48%至687.42吨，但未能提振金价。
黄金技术面也不是很好。
路透的技术分析师王涛表示，黄金可能跌破支撑位1,112美元，并跌向下一支撑水准1,099美元。
其他贵金属方面，铂金 跌0.2%至每盎司902.25美元。
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价格 变动 涨跌%
现货黄金 1112.06 -2.54 -0.23
现货白银 14.53 0.02 0.14
现货铂金 902.25 -2 -0.22
现货钯金 654.25 3.75 0.58
Comex期金 1111.6 -3.6 -0.32
Comex期银 14.525 0.007 0.05
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/张涛；审校)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”