全球金市：金价跌至两周低点，受美国升息担忧拖累

周三数据显示，美国企业9月聘雇情况稳健，增加20万个就业岗位。尽管其它数据显示美国中西部地区制造业活动却意外下滑，投资者仍因就业数据而感到振奋，怀着年内升息的希望推高美元 。

“金价因乐观的美国经济数据而承压，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)的分析师表示，“ADP数据显示9月美国(非农)就业数据可能优于预期。”

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust黄金持仓周三增加0.48%至687.42吨，但未能提振金价。

黄金技术面也不是很好。

路透的技术分析师王涛表示，黄金可能跌破支撑位1,112美元，并跌向下一支撑水准1,099美元。

其他贵金属方面，铂金 跌0.2%至每盎司902.25美元。

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价格 变动 涨跌%

现货黄金 1112.06 -2.54 -0.23

现货白银 14.53 0.02 0.14

现货铂金 902.25 -2 -0.22

现货钯金 654.25 3.75 0.58

Comex期金 1111.6 -3.6 -0.32

Comex期银 14.525 0.007 0.05

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金