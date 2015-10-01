欧元债市：西班牙公债在标售前持平，因该国分裂担忧减退

尽管分离主义党派上周赢得了该地区议会的多数席位，但分析师表示其47.8%的得票率还不足以推动独立。

西班牙10年期公债收益率 持平于1.89%，稍高于周三触及的七周低点1.88%。本周以来该收益率下降了约15个基点，是对选举结果的反应。

KBC利率策略师Mathias van der Jeugt说：“独立没有得到大多数人的支持，这对于支持独立的党派而言是额外的障碍。”

“市场从选举结果中获得的正面因素，要盖过来自标售的压力。”

在西班牙公债持稳之际，多数欧元区其它国家公债的收益率上升，之前中国公布的制造业PMI数据虽然低迷，但稍好于预期。

对中国经济放缓的担忧以及大宗商品及能源价格低迷，推迟了美联储的加息步伐，并引发了对于欧洲央行出台额外刺激措施的预期，上述因素在最近几周大幅压低收益率。

德国10年期公债收益率 上升2个基点至0.61%，过去一个月累计下滑了约20个基点。

“新季度伊始，中国经济正在企稳的信号应该会稍稍提振下冒险情绪，”Bayerische Landesbank资深分析师Norbert Wuthe说。

“不过，德债仍面临QE(量化宽松)规模加大的可能...对10年期公债而言，0.6%仍是强劲的阻力水平。”(完)

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