中国数据：Markit将不再发布财新中国制造业PMI初值

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京10月1日 - 数据编纂机构Markit周四发布报告中称，将停止发布“财新新中国通用制造业PMI预览”，而2015年9月23日发布的“财新中国通用制造业PMI预览”是最后一期。
所谓“预览值”即初值。此前Markit会在当月末先公布当月的PMI数据初值，然后在下月初公布终值。
中国PMI过去五年来由汇丰赞助与Markit共同编制发布，今年8月起冠名权易主财新。
Markit是一家财经信息服务公司，成立于2003年，业务遍布全球10个国家和地区，雇员逾3,500人。Markit已在美国纳斯达克上市，股票代码是MRKT。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”