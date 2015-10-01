中国数据：Markit将不再发布财新中国制造业PMI初值

路透北京10月1日 - 数据编纂机构Markit周四发布报告中称，将停止发布“财新新中国通用制造业PMI预览”，而2015年9月23日发布的“财新中国通用制造业PMI预览”是最后一期。

所谓“预览值”即初值。此前Markit会在当月末先公布当月的PMI数据初值，然后在下月初公布终值。

中国PMI过去五年来由汇丰赞助与Markit共同编制发布，今年8月起冠名权易主财新。

Markit是一家财经信息服务公司，成立于2003年，业务遍布全球10个国家和地区，雇员逾3,500人。Markit已在美国纳斯达克上市，股票代码是MRKT。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)