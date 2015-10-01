新兴汇市：韩元随风险人气改善而上扬，印尼卢比持于17年低位上方

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**印尼卢比**
印尼卢比兑美元下跌，但维持在本周稍早触及的17年低点14,730卢比上方。
印尼9月通胀率下降，但印尼卢比对该数据反应不大。
印尼央行周三公布了一系列旨在稳定卢比的措施。
重要举措包括计划发行印尼央行外币凭证，以及央行在卢比远汇市场 实施干预，以遏制对卢比未来贬值幅度的预期。
“本地市场远汇在过去一个月大幅上涨，一定程度上受卢比进一步贬值预期和本地市场流动性状况影响，”渣打银行的外汇策略师Divya Devesh说。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 120.13 119.88 -0.21 -0.39 119.66
坡元 1.4262 1.4223 -0.27 -7.03 1.3260
台币 33.080 33.128 +0.15 -4.12 31.718
韩元 1175.51 1185.30 +0.83 -6.48 1099.30
泰铢 36.42 36.31 -0.30 -9.67 32.90
菲律宾披索 46.74 46.74 +0.00 -4.32 44.72
印尼卢比 14670.00 14645.00 -0.17 -15.61 12380.00
印度卢比 65.56 65.58 +0.03 -3.86 63.03
马币 4.3960 4.3955 -0.01 -20.46 3.4965
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”