新兴汇市：韩元随风险人气改善而上扬，印尼卢比持于17年低位上方

**印尼卢比**

印尼卢比兑美元下跌，但维持在本周稍早触及的17年低点14,730卢比上方。

印尼9月通胀率下降，但印尼卢比对该数据反应不大。

印尼央行周三公布了一系列旨在稳定卢比的措施。

重要举措包括计划发行印尼央行外币凭证，以及央行在卢比远汇市场 实施干预，以遏制对卢比未来贬值幅度的预期。

“本地市场远汇在过去一个月大幅上涨，一定程度上受卢比进一步贬值预期和本地市场流动性状况影响，”渣打银行的外汇策略师Divya Devesh说。

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印尼卢比 14670.00 14645.00 -0.17 -15.61 12380.00

印度卢比 65.56 65.58 +0.03 -3.86 63.03

马币 4.3960 4.3955 -0.01 -20.46 3.4965

(完)

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