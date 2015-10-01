《全球汇市》股市走坚让欧元和日圆承压，场中讯号不一

日本央行短观报告显示日本大型制造业的信心恶化，部分人士因而押注日本央行可能会采取进一步的刺激措施；不过服务业信心连续第四季改善，触及逾20年来的最高水准。

投资人仍预期，随着美国就业状况改善，日本央行与欧洲央行的货币政策将与美联储出现分歧，中期而言这应会有利于美元。