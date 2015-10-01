金属期市：伦铜上扬，因中国PMI数据引发刺激预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
交易商目前将希望寄托在中国政府能推出个别行业的刺激方案，以此支撑该国制造业。本周稍早公布的多项针对汽车业的提振举措都让投资者感到鼓舞。
0730 GMT，伦敦期铜 上涨1%至每吨5,211.50美元，些许空头回补买盘一度助推铜价触及逾一周高点。
铜价周三跳涨3.8%，因投资者解除空仓，但伦铜第三季仍然收低10.5%，为逾两年来最差季度表现。
上海期交所从本周四开始休市一周，因逢中国国庆假期。（完）
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(编译 张荻/高琦 审校 李春喜/张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”