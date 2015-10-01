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亚洲 | 2015年 10月 1日 星期四 16:17 BJT

金属期市：伦铜上扬，因中国PMI数据引发刺激预期

交易商目前将希望寄托在中国政府能推出个别行业的刺激方案，以此支撑该国制造业。本周稍早公布的多项针对汽车业的提振举措都让投资者感到鼓舞。

0730 GMT，伦敦期铜 上涨1%至每吨5,211.50美元，些许空头回补买盘一度助推铜价触及逾一周高点。

铜价周三跳涨3.8%，因投资者解除空仓，但伦铜第三季仍然收低10.5%，为逾两年来最差季度表现。

上海期交所从本周四开始休市一周，因逢中国国庆假期。（完）

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(编译 张荻/高琦 审校 李春喜/张明钧)

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