《路透晚报》--10月1日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：从容面对中国PMI数据，新季度强势开局

日本股市周四上扬，调查报告显示中国制造业活动萎缩可能接近尾声，且尽管外部需求疲弱，但日本企业展现活力。在创下逾五年来最大季度跌幅一天后，日经指数追随美股隔夜涨势，收高1.9%至17,722.42点。东证股价指数收盘涨2.2%至1,442.74点，33个分类指数中有31个上涨。JPX-日经400指数收涨2.3%至12,919.07点。

--中国股市：因国庆假期，中国股市自周四（10月1日）起至下周三（10月7日）休市。

--香港股市：周四（10月1日）因假日休市，周五将恢复交易。

--汇市：股市走坚让欧元和日圆承压，场中讯号不一

避险货币日圆和低收益货币欧元都承压，因全球股市在经历了四年来最差的季度表现后，今日小涨。在疲弱的欧元区通胀数据公布后，有关欧洲央行(ECB)可能扩大量化宽松举措的预期也让欧元进一步承压。日本央行公布的短观调查喜忧参半，压制日圆。0821GMT，欧元兑美元跌0.23%，报1.1150，美元兑日圆报120.08，较美国周三尾盘上涨约0.2%。

--欧元债市：西班牙公债在标售前持平，因该国分裂担忧减退

西班牙公债收益率(殖利率)持于近七周低位附近，克服公债标售带来的供应面压力。加泰罗尼亚选举没有产生可明显推进该地区从西班牙独立的结果，给市场带来新的支撑。西班牙10年期公债收益率持平于1.89%。

在西班牙公债持稳之际，多数欧元区其它国家公债的收益率上升，之前中国公布的制造业PMI数据虽然低迷，但稍好于预期。德国10年期公债收益率上升2个基点至0.61%。

--国际油市：油价微升，因需求料已增长但亚洲经济放缓阻碍涨势

原油价格微涨，因需求料已在上半年增长。但亚洲经济放再现放缓迹象，阻止油价进一步上扬。0824GMT，西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶45.82美元，较上日结算价上涨0.73美元。布兰特原油期货报每桶48.87美元，上涨0.5美元。

--全球金市：金价跌至两周低点，受美国升息担忧拖累

金价连续第五日下跌，降至两周新低，因之前公布的美国民间部门就业数据较为强劲，强化有关美联储今年升息的看法。在周五美国公布的非农就业报告前，交易员不愿大举押注，另外中国逢假日休市一周也对金价构成打击。0825GMT，现货金报每盎司1,112.66美元，盘中一度跌至9月16日以来最低每盎司1,110.75美元。

--金属期市：伦铜上扬，因中国PMI数据引发刺激预期

伦敦期铜上涨，因中国9月制造业PMI仍在荣枯线下方，引发空头回补。中国适逢国庆节假期，盘中交投清淡。0824GMT，伦敦期铜上涨1.01%至每吨5,212美元。上海期交所从本周四开始休市一周，因逢中国国庆假期。