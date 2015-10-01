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市场报道 | 2015年 10月 1日 星期四 17:07 BJT

瑞士经济：KOF智库上调该国GDP增长预测，预计瑞郎兑欧元持稳

“目前希腊债务危机似乎结束，瑞郎/欧元汇价已稳定下来。尽管亚洲金融市场波动，瑞郎在下半年还是贬值了，”KOF称。

“与春季相比，之前扮演的避险角色似乎已经消散。KOF预测欧元/瑞郎汇价在1.10，这一水平料将贯穿预测期。”

周四欧元兑瑞郎报在1.09附近。

该机构预测通胀率将牢牢卡在负区域，消费者物价今年料下降1.1%，明年料下降0.2%，2017年料小升0.3%。

今年上半年，瑞士逃过了原本预计会出现的衰退，得益于出口商出色地抵御了瑞郎走强的打击。(完)

(编译 王丽鑫/王洋; 审校 高琦)
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