瑞士经济：KOF智库上调该国GDP增长预测，预计瑞郎兑欧元持稳

亚洲金融：菲律宾决策者对美联储升息担忧不以为然
路透日本横滨5月5日 - 菲律宾决策者周五对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息可能引发资本外流，从而扰乱亚洲经济的担忧不以为然。
“目前希腊债务危机似乎结束，瑞郎/欧元汇价已稳定下来。尽管亚洲金融市场波动，瑞郎在下半年还是贬值了，”KOF称。
“与春季相比，之前扮演的避险角色似乎已经消散。KOF预测欧元/瑞郎汇价在1.10，这一水平料将贯穿预测期。”
周四欧元兑瑞郎报在1.09附近。
该机构预测通胀率将牢牢卡在负区域，消费者物价今年料下降1.1%，明年料下降0.2%，2017年料小升0.3%。
今年上半年，瑞士逃过了原本预计会出现的衰退，得益于出口商出色地抵御了瑞郎走强的打击。(完)
(编译 王丽鑫/王洋; 审校 高琦)
路透日本横滨5月5日 - 菲律宾决策者周五对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息可能引发资本外流，从而扰乱亚洲经济的担忧不以为然。
路透伦敦5月5日 - 英镑周五小升，本周多项调查显示企业信心大致乐观，带动英镑/美元升向1.2950美元附近的近期高位。与此同时英国首相特蕾莎梅领导的保守党在地方选举中赢得逾100多个席位。
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