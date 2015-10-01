日本个股：东芝或对电视和PC部门裁员，寻找核业务合作伙伴--CEO

町正志称，若有必要，将以银行贷款来资助重整事务。

他说，东芝的核电业务可能需要一个伙伴；该业务一直是投资人最为关切的部分。

他称，“日本核电业务环境艰困，我们需要解决多重问题才能符合美国监管法规。”

东芝持有美国核电事业Westinghouse Electric的87%股权。分析师长期以来多揣测，与这部分股权相关的资产及商誉价值一直被高估了，不过该公司坚称至少目前不需要减计。

在核电行业热潮高峰时，东芝2006年以54亿美元买下Westinghouse的多数股权。但在福岛核灾及美国页岩油兴盛后，核电魅力已然下滑。(完) (编译/审校 王丽鑫/张明钧/张涛)