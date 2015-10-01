欧洲汇市：英镑保持在五个月低点上方，受英国制造业PMI数据支撑

中国票据市场：转贴利率变动不大，月初资金未如预期转松成交清淡
路透上海5月5日 - 中国票据市场转贴利率本周变动不大，因月初资金面未如预期中明显转松，压制收票热情。加之不少机构要应对持续监管检查，成交较为清淡。交易员称，市场对5月流动性判断不甚乐观，情绪偏谨慎，若无更多利好提振，转贴价格料易上难下。
英镑兑美元 涨0.15%至1.5150美元，今日稍早跌至1.5107，相当于五个月最低位，英镑曾于周三稍晚亦跌至该水准。
欧元兑英镑 跌0.4%至0.7365英镑。
英镑最近几周下跌，因对英国央行自2007年以来首次升息的预期从原来的2016年初推迟至明年下半年。
一旦美联储开始升息，英央行料将跟进；一些交易商预计美联储将在年底前升息。
但由于英国零通胀，而且市场担心中国经济放缓及其对全球经济的影响，因此英央行并不急于紧缩政策。(完)
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全部现汇报价 (编译 王洋/于春红; 审校 张荻/张明钧)
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