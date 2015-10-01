欧洲汇市：英镑保持在五个月低点上方，受英国制造业PMI数据支撑

英镑兑美元 涨0.15%至1.5150美元，今日稍早跌至1.5107，相当于五个月最低位，英镑曾于周三稍晚亦跌至该水准。

欧元兑英镑 跌0.4%至0.7365英镑。

英镑最近几周下跌，因对英国央行自2007年以来首次升息的预期从原来的2016年初推迟至明年下半年。

一旦美联储开始升息，英央行料将跟进；一些交易商预计美联储将在年底前升息。

但由于英国零通胀，而且市场担心中国经济放缓及其对全球经济的影响，因此英央行并不急于紧缩政策。(完)

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