英国数据：第二季生产率成长0.9%，创下四年来最大增幅

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦10月1日 - 根据官方周四公布的数据，英国经济生产力在第二季创下了四年来最大增幅，这料将让那些一再等待经济改善稳定迹象的决策人喜上心头。
英国国家统计局表示，4-6月间平均每小时产出较前季成长0.9%，这是2011年第二季以来最大的季度生产率增长。
第二季单位劳工成本较上年同期上升2.2%，创2012年第四季以来最快增速。
英国央行先前表示，正在密切注意单位劳动成本变化，该行目前正在斟酌逾七年来首度升息时机。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。