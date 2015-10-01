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市场报道 | 2015年 10月 1日 星期四 17:27 BJT

英国数据：第二季生产率成长0.9%，创下四年来最大增幅

路透伦敦10月1日 - 根据官方周四公布的数据，英国经济生产力在第二季创下了四年来最大增幅，这料将让那些一再等待经济改善稳定迹象的决策人喜上心头。

英国国家统计局表示，4-6月间平均每小时产出较前季成长0.9%，这是2011年第二季以来最大的季度生产率增长。

第二季单位劳工成本较上年同期上升2.2%，创2012年第四季以来最快增速。

英国央行先前表示，正在密切注意单位劳动成本变化，该行目前正在斟酌逾七年来首度升息时机。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)

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