挪威央行：总裁称实行负利率的可能性仍然很小

路透奥斯陆10月1日 - 挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)周四在讲话中表示，挪威央行目前没有考虑所谓的非常规货币政策工具，而且把利率降至负值的可能性很小。

“最近几年，我们的一些贸易伙伴都使用了非常规工具，以实现具有足够扩张性的货币政策。挪威目前没有考虑这么做。”

“我们在经济政策方面仍然有操作空间。根据我们目前对于挪威经济前景的评估，采取负利率政策的可能性很小。”

挪威央行上周降息至纪录低点0.75%，并称未来12个月可能进一步降息。 (完)