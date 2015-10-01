挪威央行：总裁称实行负利率的可能性仍然很小

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透奥斯陆10月1日 - 挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)周四在讲话中表示，挪威央行目前没有考虑所谓的非常规货币政策工具，而且把利率降至负值的可能性很小。
“最近几年，我们的一些贸易伙伴都使用了非常规工具，以实现具有足够扩张性的货币政策。挪威目前没有考虑这么做。”
“我们在经济政策方面仍然有操作空间。根据我们目前对于挪威经济前景的评估，采取负利率政策的可能性很小。”
挪威央行上周降息至纪录低点0.75%，并称未来12个月可能进一步降息。 (完)
(编译 张涛；审校 张荻)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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