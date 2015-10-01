英国金融：央行金融政策委员会可能会提高银行业的资本缓冲额

路透伦敦10月1日 - 英国央行决策者已经表示，鉴于银行业未来可能面临的风险，他们可能会提高银行业必须留出用于抵御潜在损失的资本额。

据周四发布的英国央行金融政策委员会(FPC)上周会议的记录显示，该委员会讨论了小幅逐步提高资本缓冲的可能性。目前，这一用于应对周期的资金缓冲为零。

“考虑到金融稳定前景面临挑战性，温和但不断上升的信贷增长，以及部分国内风险重新出现的迹象，人们可能会质疑，金融系统是否真的在步入更加正常的信贷周期阶段，”会议记录显示。

FPC还表示，考虑到英国与中国等新兴市场的直接和间接联系，“英国的金融稳定可能会受到重大影响。”