英国金融：央行金融政策委员会可能会提高银行业的资本缓冲额

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦10月1日 - 英国央行决策者已经表示，鉴于银行业未来可能面临的风险，他们可能会提高银行业必须留出用于抵御潜在损失的资本额。
据周四发布的英国央行金融政策委员会(FPC)上周会议的记录显示，该委员会讨论了小幅逐步提高资本缓冲的可能性。目前，这一用于应对周期的资金缓冲为零。
“考虑到金融稳定前景面临挑战性，温和但不断上升的信贷增长，以及部分国内风险重新出现的迹象，人们可能会质疑，金融系统是否真的在步入更加正常的信贷周期阶段，”会议记录显示。
FPC还表示，考虑到英国与中国等新兴市场的直接和间接联系，“英国的金融稳定可能会受到重大影响。”
“尽管风险已开始被重新定价，但据委员们判断，市场价格或许尚未予以充分考虑，市场运行变化以及与(新兴市场)相关的尾部风险上升，可能会导致流动性状况恶化，”会议记录称。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”