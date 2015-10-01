台湾个股：国泰世华银行马尼拉分行明开业，东协布局广

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月1日 - 台湾资产最大金控--国泰金 周四称，旗下银行的菲律宾马尼拉分行将于明日开业，在东协10个正式会员国中，除汶莱外皆设有分支机构，已成为东协国家中布局最广的台资银行。
国泰金发布新闻稿并指出，大陆布局方面已设有上海、青岛分行及两间支行，第三间支行-上海嘉定支行预计今年第四季正式开业，至于深圳分行则正在申设当中。
“马尼拉分行开业后，将与伙伴银行RCBC(RIZAL银行)策略合作，互相搭配，共同发展菲律宾境内及境外的业务。”国泰金控也表示。
菲律宾官方去年放宽维持多年的外资银行准入限制，国泰世华银行成为该国放宽限制后，全球第二家于菲律宾开业营运的外资银行。
国泰金控去年底宣布旗下寿险国泰人寿取得菲律宾RIZAL银行 20%股权，每股价格64菲律宾披索，成交金额约179亿披索(约为125亿台币)。
国泰金今收涨0.67%报45.25台币，表现不如今日大盘指数 的1.40%涨幅。(完) (记者 詹静宜； 审校 高洁如)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”