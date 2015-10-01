亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨2.5%交投清淡，受股市走高提振

日股周四上涨，因调查报告显示，中国制造业活动萎缩程度或已触底，这令市场暂获喘息，日股上涨还受日本国内企业的强劲表现提振。

周四公布的一项官方调查显示，中国9月服务业PMI与上月持平， 帮助抵消了制造业持续萎缩的影响。制造业萎缩一直对中国经济构成很大拖累。

美元兑日圆 较周三纽约尾盘上涨约0.3%报120.15日圆，因全球股市在经历了四年来最差的季度表现后，今日小涨，这令避险货币日圆承压。

TOCOM指标期胶在过去一个月一直在162-180日圆之间窄幅波动，之前曾从6月初高点247.9日圆大幅下降。

“尽管期胶价格一直在低点徘徊，但受对亚洲供应过剩的担忧拖累，价格上行空间相当有限，”Gokon说。

新加坡SICOM-10月期胶 最新报每公斤124.0美分，上涨2.2美分。

中国金融市场10月1-7日因适逢假日休市。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛/汪红英；审校 王丽鑫/于春红)