亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨2.5%交投清淡，受股市走高提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日股周四上涨，因调查报告显示，中国制造业活动萎缩程度或已触底，这令市场暂获喘息，日股上涨还受日本国内企业的强劲表现提振。
周四公布的一项官方调查显示，中国9月服务业PMI与上月持平， 帮助抵消了制造业持续萎缩的影响。制造业萎缩一直对中国经济构成很大拖累。
美元兑日圆 较周三纽约尾盘上涨约0.3%报120.15日圆，因全球股市在经历了四年来最差的季度表现后，今日小涨，这令避险货币日圆承压。
TOCOM指标期胶在过去一个月一直在162-180日圆之间窄幅波动，之前曾从6月初高点247.9日圆大幅下降。
“尽管期胶价格一直在低点徘徊，但受对亚洲供应过剩的担忧拖累，价格上行空间相当有限，”Gokon说。
新加坡SICOM-10月期胶 最新报每公斤124.0美分，上涨2.2美分。
中国金融市场10月1-7日因适逢假日休市。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛/汪红英；审校 王丽鑫/于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”