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市场报道 | 2015年 10月 1日 星期四 17:56 BJT

《汇市简讯》欧元/美元进入卖出水准并下滑

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* 似乎有不错的买单帮助提升欧元脱离了1.1135

* 据闻资金流相对较小，市场缺乏影响走势方向的因素

* 下行方向阻力较弱，预计不会升得太高

* 从1.1186开始，周三一系列下降的小时线高点可能提供另一个卖出区域

* 图表：link.reuters.com/jek75w

(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 高琦)

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