马来西亚期市：棕榈油期货收涨1.56%，马币疲弱和产量下降提供支撑

路透新加坡/雅加达10月1日 - 马来西亚棕榈油期货周四上涨1.56%，在过去八个交易日中有七日上涨，对于10月产量将下降的预期，以及有预测称印度将增加购买，使得市场价格受到支撑。

指标12月棕榈油期货 上涨1.56%，报每吨2,412马币，本周早些时候市场一度触及15个月高点2,460马币。今日交投区间介于2,360-2,445马币之间。

“马币走弱和10月产量可能下降令市场受到支撑，”一位在新加坡的经纪商表示，“在孟买会议上有一些对价格和需求的乐观预测，”他说，指的是在印度召开的Globoil会议。

总成交量为68,616口，高于35,000口的均值。

马币走软使棕榈油对于海外买家更加便宜，支撑了需求以及价格。

另外对厄尔尼诺天气的担忧也支撑价格。

技术面，路透分析师王涛表示，棕榈油预计再度测试阻力位2,464马币，因市场已在2,349马币附近寻获支撑。

美国12月豆油 在亚洲时段下跌0.1%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李春喜)