东南亚股市：多数收高，投资者等待美国非农就业数据的公布

路透10月1日 - 大多数东南亚股市周四收高，追随亚洲地区股市的升势，马来西亚和印尼股市领涨。不过投资者等待着美国周五将公布的非农就业数据。

印尼股市 上涨0.7%至9月23日以来最高收位。

Ciptadana Securities主管John Teja表示，涨势是“短暂的”,此前该国政府周二宣布了第二轮经济刺激措施。

“不过，政府措施和实施对恢复投资者信心将是一个关键因素。此外，中国9月PMI稍稍好于市场预期，也好于8月，给东南亚股市带来好消息。”

财新/Markit周四联合公布，中国9月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为47.2，略高于初值47，但依然是2009年3月以来最低水准。这也是该指数连续第七个月处在荣枯线下方，上月终值为47.3。

BNI Securities分析师Andri Zakarias表示，投资者等待着美国就业数据，因该项数据迄今为止好坏参半，这或许不会促使美联储本月加息。

新加坡 、马来西亚 、越南股市 均收高，泰国 和菲律宾股市 则下跌。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 320.02 -0.05 -0.02 -22.09 410.77

新加坡 2801.85 10.96 +0.39 -16.74 3365.15

马来西亚 1633.93 12.89 +0.80 -7.23 1761.25

泰国 1345.15 -3.85 -0.29 -10.18 1497.67

印尼 4254.88 30.97 +0.73 -18.60 5226.95

菲律宾 6890.94 -3.04 -0.04 -4.70 7230.57

越南 563.54 0.90 +0.16 +3.28 545.63

(完)

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