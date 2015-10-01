国际油市：亚洲180-cst燃料油现货价差保持不变，库存依旧高企

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月1日 - 亚洲180-cst燃料油现货价差周四连续第二日保持在每吨贴水4.5美元，之前在9月21日触及约一个月低点。
不过交易员表示，库存依旧充足。官方数据显示，新加坡9月30日止当周燃料油库存升至两周高位2,810.6万桶。
这相较于2014年9月最后一周要高出近32%。
数据显示，自阿联酋和委内瑞拉的进口增加。
阿联酋在9月30日止当周向新加坡出口近186,000吨燃料油，委内瑞拉同期则出口近396,000吨。这分别比前一周高出86%和181%。
韩国西部电力(WP)已通过招标买入135,000吨10月和11月到岸的高硫燃料油。
其买入三艘总计135,000吨燃料油，卖家分别是现代、维多和韩华，成本加运费价介于每吨254.80至261.57美元之间。
中石油以每吨贴水4.00美元的价格，从壳牌买入20,000吨船期为10月20-24日的180-cst燃料油。
中石油还以每吨贴水7.00美元的价格，从贡沃买入23,000吨船期为10月18-22日的180-cst燃料油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”