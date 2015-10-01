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市场报道 | 2015年 10月 2日 星期五 05:07 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦触及七周半高位，延续上日USDA报告带动的涨势

路透芝加哥10月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四升至七周半高位，交易商说，市场延续上日美国农业部(USDA)报告带动的涨势。昨日USDA公布的美国小麦产量预估较市场预期低。

CBOT-12月小麦在此间市场短暂升穿100日移动均线，为7月22日来首见。

交易商表示，一轮回补空头扶助支持小麦的涨势。

对俄罗斯和澳洲小麦产量的担忧也为市场升势助力。

出口需求疲弱限制小麦价格的升幅。

USDA周度报告显示，最新一周出口销售小麦仅总计7.71万吨。

CBOT-12月小麦期货 结算价报5.18-1/4美元，升5-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为145,523口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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