芝加哥期市：CBOT小麦触及七周半高位，延续上日USDA报告带动的涨势

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥10月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四升至七周半高位，交易商说，市场延续上日美国农业部(USDA)报告带动的涨势。昨日USDA公布的美国小麦产量预估较市场预期低。
CBOT-12月小麦在此间市场短暂升穿100日移动均线，为7月22日来首见。
交易商表示，一轮回补空头扶助支持小麦的涨势。
对俄罗斯和澳洲小麦产量的担忧也为市场升势助力。
出口需求疲弱限制小麦价格的升幅。
USDA周度报告显示，最新一周出口销售小麦仅总计7.71万吨。
CBOT-12月小麦期货 结算价报5.18-1/4美元，升5-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为145,523口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。