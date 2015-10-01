全球金市：钯金因美国汽车销售强劲而触及近三个月高位，黄金持平

* 福特汽车和通用汽车9月汽车销售强劲

* 黄金在连跌四日后反弹

* 交易商等待周五非农就业报告出炉

路透纽约/伦敦10月1日 - 钯金周四上涨至近三个月高位，因主要汽车企业称其美国汽车销售强劲，延续了近期钯金上涨，但铂金回落的走势。

黄金几无变动，投资者静待美国9月非农就业报告在周五出炉。

福特汽车周四表示，其9月美国汽车销售同比增长23%，为2004年来同期最高，通用汽车称其9月汽车总销售上升12%。

钯金是生产汽油发动机三元催化器的主要材料，而铂金则被用于生产柴油发动机三元催化器。

汽车需求强劲被视为将对钯金需求有利，而铂金表现仍然不佳，因上周大众汽车排放丑闻引起对柴油发动机需求的担忧。

“除了大众汽车外，所有车企在美国市场的销售强劲，扶助钯金今天上涨，”BMO Capital Markets基本金属和贵金属交易部门主管Tai Wong说，“我们看到钯金延续强劲的势头，铂金则下跌。”

1921 GMT，现货钯金 劲涨3.3%，报每盎司672美元，此前升至7月7日来最高的679.50美元。钯金升穿本周的上一个高位669美元后，涨势加速。

现货铂金 下滑0.5%，报899.50美元。

现货金 的跌幅不到0.1%，报每盎司1,114.06美元，此前降至9月16日来最低1,110.75美元。美国12月期金 收跌1.50美元，报每盎司1,113.70美元。

现货银 跌0.1%，报每盎司14.50美元。(完)

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