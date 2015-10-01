版本:
中国
亚洲 | 2015年 10月 2日 星期五 05:18 BJT

《全球汇市》美元下跌，静待美国非农就业报告出炉

* 经济数据好坏不一，未能为美联储升息时机提供线索

* 交投清淡，静待美国非农就业报告周五出炉

路透纽约10月1日 - 美元周四下跌，因反映美国经济状况的数据良莠不齐，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今年内升息的时机不明确，使交易商感到困惑。

在周五可能使汇市走势震荡的9月美国就业报告出炉前，周四公布的报告显示，美国制造业成长步伐9月放缓，而初请失业金人口数据直指就业市场供应收紧。

加上周四公布的第三份报告显示建筑支出增长，可能使美联储升息计划变得更加复杂。对寻找较高收益的投资者来说，美联储升息是美元的主要吸引力所在。

尽管中国经济放缓，但美国国内经济和就业市场增长步伐增强，提振对美联储可能在今年或明年初升息的预期。

“美国供应管理协会(ISM)制造业数据略低于市场预期，进一步靠近50的荣枯分水岭，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说，“重要的是，ISM制造业就业分项指数下跌。”

在ISM数据公布后，美元指数 下滑，最新跌0.21%，深陷于一狭窄交投区间内，在周五非农就业数据公布前美元指数可能都无法突破该区间。

“如果9月非农就业岗位增长20.3万个或以上，将可能带动美元上探其交投区间的高端，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo说。“美元大涨可能已成为过去，因美联储曾暗示，将以缓慢的步伐上调近零利率。”

欧元兑美元 上扬0.5%，报1.1190美元，美元兑日圆 基本持平在119.85日圆。

美元兑瑞郎 上涨0.40%，报0.9777瑞郎。

路透调查显示，分析师预计9月美国非农就业岗位将增加20.3万个。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐