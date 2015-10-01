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亚洲 | 2015年 10月 2日 星期五 06:20 BJT

《日本重要政经日程》--10月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月1日(四)

2330 - 8月家庭支出

2330 - 8月失业率

10月2日(五)

-- 暂无重大政经事件

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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美国重要政经日程

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 龚芳)

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