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亚洲 | 2015年 10月 2日 星期五 06:43 BJT

****日韩经济指标预测--10月2日-10月9日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值       前值
    
    9月28日当周
    
    10月1日(四)
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)               9月       +0.2%        +0.2%
                            (较上年同期)                         +0.9%        +0.7%
    2300 韩国经常账收支(亿美元)                        8月         --      盈余94.9
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                  8月       +0.4%        -0.2%
             所有家庭支出(较前月)                                +0.5%        +0.6%
    2330 日本求才求职比                                8月        1.22         1.21
             失业率                                               3.3%         3.3%
    
    10月2日(五)
    暂无重要数据公布。
    
    10月5日当周
    
    10月4日(日)
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          9月         --       3,679.4
    
    10月5日(一)
    0130 日本加班工资                                  8月         --         +0.6%
    
    10月6日(二)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          9月         --        12,442
    
    10月7日(三)
    0500 日本同时指标(较前月)                          8月         --          -0.1
             领先指标                                              --          -1.6
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)              8月         --    盈余18,086   
    2350 日本机械订单(较前月)                          8月         --         -3.6%
                     (较上年同期)                                  --         +2.8%
    
    10月8日(四)
    0500 日本服务业景气判断指数                        9月         --          49.3
    
    10月9日(五)
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月         --          40.90
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数        10月         --          43.00 (完)

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