美股业绩：美光季度营收与获利好于预估，盘后股价上扬3.8%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美光周四称，截至9月3日止的会计年度第四季，可归属公司的净利大减59%至4.71亿美元，或每股盈余0.42美元。
扣除项目的每股盈余为0.37美元，高于分析师所预估的每股0.32美元。
根据报导，中国政府支持企业--清华紫光有意收购美光。
清华紫光提出以230亿美元收购美光，但这项计划因美方国安疑虑而令前景蒙阴。
美光周四股价在Nasdaq收报14.77美元，下跌1.4%。(完) (编译 陈宗琦/李婷仪 审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”