美股业绩：美光季度营收与获利好于预估，盘后股价上扬3.8%

美光周四称，截至9月3日止的会计年度第四季，可归属公司的净利大减59%至4.71亿美元，或每股盈余0.42美元。

扣除项目的每股盈余为0.37美元，高于分析师所预估的每股0.32美元。

根据报导，中国政府支持企业--清华紫光有意收购美光。

清华紫光提出以230亿美元收购美光，但这项计划因美方国安疑虑而令前景蒙阴。

美光周四股价在Nasdaq收报14.77美元，下跌1.4%。(完) (编译 陈宗琦/李婷仪 审校 龚芳)