《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月1日

亚洲金融：菲律宾决策者对美联储升息担忧不以为然
路透日本横滨5月5日 - 菲律宾决策者周五对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息可能引发资本外流，从而扰乱亚洲经济的担忧不以为然。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 58.87 -0.10 -0.17 2183998
京东 26.50 +0.44 +1.69 7539134
新浪 40.32 +0.20 +0.50 685473
搜狐 41.96 +0.66 +1.60 346922
网易 117.41 -2.71 -2.26 535793
百度 137.53 +0.12 +0.09 2997256
台湾
台湾积体电路 20.86 +0.11 +0.53 2594622
联电 1.66 +0.04 +2.47 94451
日月光 5.49 +0.00 +0.00 595991
硅品精密 6.30 +0.02 +0.24 678451
和信超媒体 0.50 +0.01 +1.84 30460
友达 2.98 +0.02 +0.68 450466
中华电信 30.26 +0.04 +0.13 54486
台湾国际航电 35.38 -0.50 -1.39 979171
香港
中国移动 59.44 -0.06 -0.10 164368
中国联通 12.84 +0.07 +0.55 110858
中国电信 48.70 +0.14 +0.29 7439
中芯国际 4.49 +0.00 +0.00 1513
电讯盈科 5.11 -0.12 -2.22 370
(完)
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路透日本横滨5月5日 - 菲律宾决策者周五对美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息可能引发资本外流，从而扰乱亚洲经济的担忧不以为然。
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2pfWH9f 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2p3Atey 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com
* 人民币收贬至近一月新低 * 早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量 * 午后客盘购汇增强，大行适度提供美元流动性 * 市场关注周日法国大选 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月 新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘 购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。 他们并指出，近期不管是监管层压缩市场波动区间，还是过滤部分中间价，亦或是离岸 市场不时抽紧人民币流动性，包括在实操层面仍强调购汇的真实性审查等，这一系列举措共 同帮助市场稳定预期，并将继续接受来自美联储后续加息预期的考验。市场关注本周日法国 大选对欧元的影响。 “今天购汇特别强，可能是企业客户购汇，汇价重回6.9了，离岸也跌了不少。”一中 资行交易员称，“不过短期汇价不会大动的。” 亦有外资行交易员称，当前汇价横盘走势也印证了监管层说的人民币没有大幅贬值的空 间，对美元相对稳定，市场的揣测和反应也会相对小一些。