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亚洲 | 2015年 10月 2日 星期五 06:30 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月1日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 58.87 -0.10 -0.17 2183998

京东 26.50 +0.44 +1.69 7539134

新浪 40.32 +0.20 +0.50 685473

搜狐 41.96 +0.66 +1.60 346922

网易 117.41 -2.71 -2.26 535793

百度 137.53 +0.12 +0.09 2997256

台湾

台湾积体电路 20.86 +0.11 +0.53 2594622

联电 1.66 +0.04 +2.47 94451

日月光 5.49 +0.00 +0.00 595991

硅品精密 6.30 +0.02 +0.24 678451

和信超媒体 0.50 +0.01 +1.84 30460

友达 2.98 +0.02 +0.68 450466

中华电信 30.26 +0.04 +0.13 54486

台湾国际航电 35.38 -0.50 -1.39 979171

香港

中国移动 59.44 -0.06 -0.10 164368

中国联通 12.84 +0.07 +0.55 110858

中国电信 48.70 +0.14 +0.29 7439

中芯国际 4.49 +0.00 +0.00 1513

电讯盈科 5.11 -0.12 -2.22 370

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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