《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月1日

更新版 1-中国汇市：强购汇打压人民币收贬，汇价跌破6.9关口至近一月新低

* 人民币收贬至近一月新低 * 早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量 * 午后客盘购汇增强，大行适度提供美元流动性 * 市场关注周日法国大选 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月 新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘 购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。 他们并指出，近期不管是监管层压缩市场波动区间，还是过滤部分中间价，亦或是离岸 市场不时抽紧人民币流动性，包括在实操层面仍强调购汇的真实性审查等，这一系列举措共 同帮助市场稳定预期，并将继续接受来自美联储后续加息预期的考验。市场关注本周日法国 大选对欧元的影响。 “今天购汇特别强，可能是企业客户购汇，汇价重回6.9了，离岸也跌了不少。”一中 资行交易员称，“不过短期汇价不会大动的。” 亦有外资行交易员称，当前汇价横盘走势也印证了监管层说的人民币没有大幅贬值的空 间，对美元相对稳定，市场的揣测和反应也会相对小一些。