美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称，经济“派对”不宜持续过久

路透盐湖城10月1日 - 美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四表示，美国经济可能在“高压力”的情况下运行一段时日，以帮助推动通胀率回升至美国联邦储备理事会(美联储/FED)的2%目标。

不过威廉姆斯在盐湖城对记者表示，美联储今年应该将众所周知的宽松货币政策移除，让利率上升并开始抑制美国经济增速，以免引起危险的金融失衡。

“来场派对开心一下倒是无妨，”威廉姆斯说，“但我们只是不希望得意忘形。”

不过多数美联储官员认为，强势美元与油价下跌对通胀的影响为暂时性现象。威廉姆斯周四表示，美联储将持续关注全球前景面临的风险，但也说他个人认为美联储有必要在10月或12月的会议上升息。

威廉姆斯指出，他预期明年美国失业率最低将降到4.5%，然后在2017年回升至5%。

他表示，如果不是因为全球放缓，“我们的经济增速将远超趋势水平。”