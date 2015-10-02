金砖国家：10月1日股汇市收盘纵览

路透10月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币10月1日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报797.61点，上涨0.7%。

中国股汇市：休市

香港股市：休市

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巴西股市：连续第三日上涨，国营石油生产商Petrobras 及矿业巨擘巴西淡水河谷 等大宗商品类股领涨。指标股指Bovespa指数 收报45,313.271点，上涨0.56%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元在小涨和小跌之间波动，因审慎的投资者等候可能对预算造成重大影响的法案出炉。雷亚尔兑美元 收报4.0012/24，上日收报3.9645/55。

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南非股市：指标Top-40指数 收报45,252.77点，上涨0.83%；大盘综合指数 收报50,516.58点，上涨0.85%。英美铂金 及Lonmin 大涨，扳回本周稍早跌幅；当时因大众汽车美国车辆排放检测造假消息可能冲击柴油车需求的担忧，重挫其股价。

南非汇市：南非兰特兑美元可望连涨第三日，因投资兴致重燃

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印度股市：收升，为连续第三日上涨，Tata Consultancy Services 及Infosys 等软体出口股领涨。BSE指数 收报26,220.95点，上涨0.25%；NSE指数 收报7,950.9点，上涨0.03%。

印度汇市：卢比兑美元 收报65.51/65.52，上日收报65.5825/65.5925。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报781.65点，下跌1.02%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报422.47点，下跌0.69%。