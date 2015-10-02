美国与加拿大经济指标预测--10月2日-10月9日****

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月28日当周
10月2日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 9月 增20.3 增17.3
民间就业岗位(万个) 增19.5 增14.0
制造业就业岗位(万个) 持平 减1.7
政府部门就业岗位(万个) -- 增3.3
失业率 5.1% 5.1%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.3%
每周平均工时 34.6 34.6
劳动力就业参与率 -- 62.6%
1345 美国ISM纽约企业活动指数 9月 -- 700.2
1400 美国工厂订单(较前月) 8月 -1.2% +0.4%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- -0.6%
耐久财订单(较前月) 8月修正值 -- -2.0%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- 持平
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.0%
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- -0.2%
10月5日当周
10月5日(一)
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 9月终值 -- 55.3
服务业PMI -- 55.6
1400 美国就业趋势指标 10月 -- 128.8
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 9月 58.1 59.0
企业活动指数 -- 63.9
就业指数 -- 56.0
新订单指数 -- 63.4
投入物价指数 -- 50.8
10月6日(二)
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 8月 逆差420 逆差419
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 8月 -- 逆差5.9
出口(亿加元) -- 454.6
进口(亿加元) -- 460.5
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 9月 -- 55.6
经季节调整的PMI -- 58.0
10月7日(三)
1230 加拿大建筑许可(较前月) 8月 -- -0.6%
1900 美国消费者信贷(亿美元) 8月 增加200 增加191
10月8日(四)
1215 加拿大房屋开工(万户) 9月 -- 21.69
1230 加拿大新屋价格指数 8月 -- +0.1%
10月9日(五)
1230 加拿大就业岗位变动(万人) 9月 -- 增加1.2
失业率 -- 7.0%
就业参与率 -- 65.9%
1230 美国进口物价 9月 -0.6% -1.8%
出口物价 -0.3% -1.4%
1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 8月 持平 -0.1%
趸售销售(较前月) 持平 -0.3%
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 张若琪 审校 徐文焰)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”