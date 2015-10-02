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亚洲 | 2015年 10月 2日 星期五 08:10 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--10月2日-10月9日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间   国家    规模   发行细节
 10/5   1350   法国           标售国库券(BTF)
 10/6          英国           标售票息为4½%的2034年到期公债
 10/6          日本           标售六个月期贴现国库券
 10/6          日本           增强流动性标售
 10/6          美国           发售三年期公债
 10/7          美国           发售10年期公债
 10/8          美国           发售30年期公债
 10/8          日本           标售三个月期贴现国库券
 10/8          日本           标售30年期政府公债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 徐文焰)

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