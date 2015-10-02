香港金融：金管局稍早向市场注入38.75亿港元，压抑港元强势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月2日 - 据路透报价网页 显示，香港金管局周四（1日）向市场注入38.75亿港元以缓和港元汇价，因市场对港元需求持续，令港元汇价多次触及强方兑换保证。
经本次注资后，下周一（5日）香港银行体系结余将增至3,618.28亿港元。金管局在本周三，即国庆假期前曾向市场沽出120.13亿港元。
香港时间周五08:20，港元兑美元 汇价处于7.7501的偏强水平。
金管局自9月1日以来先后多次在市场沽出港元，以平抑港元汇价。连同最新这次注资，累计已在市场沽出711.47亿港元。
根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”