香港金融：金管局稍早向市场注入38.75亿港元，压抑港元强势

路透香港10月2日 - 据路透报价网页 显示，香港金管局周四（1日）向市场注入38.75亿港元以缓和港元汇价，因市场对港元需求持续，令港元汇价多次触及强方兑换保证。

经本次注资后，下周一（5日）香港银行体系结余将增至3,618.28亿港元。金管局在本周三，即国庆假期前曾向市场沽出120.13亿港元。

香港时间周五08:20，港元兑美元 汇价处于7.7501的偏强水平。

金管局自9月1日以来先后多次在市场沽出港元，以平抑港元汇价。连同最新这次注资，累计已在市场沽出711.47亿港元。