欧洲经济指标预测--10月2日-10月9日****

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月28日当周
10月2日-10月12日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 -- +2.7%
截至9月的三个月房价指数(较上年同期) -- +9.0%
10月2日(五)
0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 9月 57.5 57.3
0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.6% -0.1%
(较上年同期) -2.4% -2.1%
10月5日当周
10月5日(一)
0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 54.6
0750 法国Markit服务业PMI 9月 -- 51.2
综合PMI -- 51.4
0755 德国Markit服务业PMI 9月 54.3 54.3
综合PMI终值 -- 54.3
0800 欧元区Markit服务业PMI 9月终值 54.0 54.0
综合PMI 53.9 53.9
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 10月 -- 正13.6
0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 -- 55.6
0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 -0.1% +0.4%
(较上年同期) -- +2.7%
10月6日(二)
0600 德国工业订单(较上月) 8月 +0.4% -1.4%
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月 -- -0.2%
(较上年同期) -- -1.4%
10月7日(三)
0600 德国工业生产(较前月) 8月 +0.2% +0.7%
0645 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 8月 -- 逆差33
进口(亿欧元) -- 422
出口(亿欧元) -- 389
0830 英国工业生产(较前月) 8月 -- -0.4%
(较上年同期) -- +0.8%
制造业产出(较前月) -- -0.8%
(较上年同期) -- -0.5%
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 9月 -- 正53
10月8日(四)
0545 瑞士失业率(未经季节调整) 9月 -- 3.2%
(经季节调整) -- 3.3%
0600 德国经季节调整出口(较前月) 8月 -1.1% +2.4%
进口(较前月) -2.0% +2.2%
贸易收支(亿欧元) 顺差224 顺差228
1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 57.90
1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 38.50
1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 33.30
1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 10月 -- 53.60
1100 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 10月 -- 1-8-0
(升息-不变-降息)
1100 英国央行利率决定 10月 0.5% 0.5%
量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750
10月9日(五)
0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 8月 -- 赤字798
0645 法国工业生产(较前月) 8月 -- -0.8%
0800 意大利经季调工业生产(较前月) 8月 -- +1.1%
经工作日调整工业生产(较上年同期) -- +2.7%
0830 英国建筑业产出(较前月) 8月 -- -1.0%
(较上年同期) -- -0.7%
0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 8月 -- 逆差34.61
全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差110.8 (完)
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2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”