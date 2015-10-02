美国个股：惠普董事会通过公司一分为二的分拆案

全球金市：金价上涨，因美元在特朗普就职后下跌
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透10月1日 - 惠普 表示，其董事会已通过先前宣布的分拆案，公司将一分为二，分成电脑和打印机，以及企业硬件和服务两家公司。
惠普周四表示，其预期将分拆成惠普企业公司及惠普公司，将于11月1日完成分拆。
在这一天之后，由企业硬件和服务业务所组成的惠普企业，将以"HPE"的股号在纽约证交所交易。
而由电脑和打印机业务所组成的惠普公司，将继续以目前的股号交易。
惠普股价周四收报25.35美元，下跌1.02%。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
2004 GMT，现货金 上涨0.5%，至每盎司1,211.30美元，美国期金 收高0.3%，报每盎司1,204.90美元。
路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”