《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月2日

*工商时报：

--人民币存款加速流失，已引发银行人民币的〞流动性〞问题，对此，银行大祭加码战，特别是在兆丰、台银人民币存款排名前两大银行领军下，大型公股行库的人民币存款利率，已全面冲高近0.5个百分点。

--为协助金融机构因应数位化浪潮，行政院会昨日通过金融科技创新方案，将祭出金融科技基金等四大措施全力推动。金管会主委曾铭宗预估，三至五年内金融业投资金融科技公司将可达50亿台币，促成30家金融科技新创公司成立，创造产业产值达千亿台币。

--经济部昨日表示，自1日起恢复非夏月电价，同时下半年电价调整方案自10月1日起亦同时施行，电价平均降幅2.33%，是继今年4月调降7.34%后，再次调降电价，历经两度调降后，每度平均电价已从年初的3.1139台币降至2.8181台币。

--台美第九届贸易暨投资架构协定(TIFA)会议于昨日在台北进行，台湾表达加入跨太平洋伙伴协定(TPP)的意愿，美国副贸易代表何礼曼(Robert Holleyman)表示，目前美方的焦点仍放在第一轮谈判，现在讨论第二轮可能是时机未到。

*经济日报：

--9月车市挂牌2万5,226辆，年减27.4%，较业界预估缩水近一成。车市龙头和泰汽车表示，9月买气太弱，将在近日讨论是否下修全年42万辆的车市预估数。

--两岸昨同步宣布，陆委会主委夏立言将于13日到15日访问大陆广州、东莞，并与国台办主任张志军举行〞夏张二会〞，议题未定，但夏立言昨在立法院说，将可能触及卡式台胞证、陆客来台中转，及两岸货贸、争端解决、互设办事机构等内容。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。